Боррель: Зеленский представит План победы во время следующего заседания Евросовета

Очередное заседание Евросовета на уровне глав государств и правительств намечено на 17-18 октября в Брюсселе

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Вскоре президент Владимир Зеленский представит План победы лидерам Европейского Союза. Об этом на брифинге сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, 14 октября заседание Совета министров ЕС по иностранным делам началось с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Он [Сибига] проинформировал нас о ситуации на поле боя и прокомментировал пункты Плана победы, который президент Зеленский представит во время следующего Евросовета", – заявил Боррель.

Он добавил, что также на заседании обсудили, как продвигать и дополнять украинскую Формулу мира.

"Есть стратегическая логика в том, чтобы укреплять Украину политически и военным путем, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры. Хотя, надо признать, это выглядит очень отдаленной перспективой", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Очередное заседание Евросовета на уровне глав государств и правительств намечено на 17-18 октября в Брюсселе. На нем, в частности, обсудят войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, миграцию и другие вопросы, говорится на сайте Евросовета.

Ранее Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что на этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе стратегию принуждения России к справедливому завершению войны.

"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров", – подчеркнул президент.

Зеленский уже представил План победы американцам: президенту Байдену и кандидатам Харрис и Трампу.

Также он презентовал документ европейским лидерам: премьеру Британии Стармеру, президенту Франции Макрону, канцлеру Германии Шольцу и председателю Совета министров Италии Мелони.

16 октября президент выступит в Верховной Раде и представит План победы.