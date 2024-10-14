Боррель: Зеленський презентує План перемоги під час наступного засідання Євроради

Чергове засідання Євроради на рівні глав держав і урядів заплановано на 17-18 жовтня у Брюсселі

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Невдовзі президент Володимир Зеленський представить План перемоги лідерам Європейського Союзу. Про це на брифінгу повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, 14 жовтня засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ розпочалося зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Він [Сибіга] поінформував нас про ситуацію на полі бою та прокоментував елементи Плану перемоги, який президент Зеленський презентує під час наступної Євроради", – заявив Боррель.

Він додав, що також на засіданні обговорили, як просувати та доповнювати українську Формулу миру.

"Є стратегічна логіка в тому, щоб зміцнювати Україну політично та військовим шляхом, аби примусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори. Хоча, треба визнати, це виглядає як дуже віддалена перспектива", – наголосив глава дипломатії ЄС.

Чергове засідання Євроради на рівні глав держав і урядів заплановано на 17-18 жовтня у Брюсселі. На ньому, зокрема, обговорять війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, міграцію та інші питання, йдеться на сайті Євроради.

Раніше Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що цього тижня Україна представить всім партнерам у Європі стратегію примусу Росії до справедливого завершення війни.

"Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів", – наголосив президент.

Зеленський уже представив План перемоги американцям: президенту Байдену та кандидатам Гарріс і Трампу.

Також він презентував документ європейським лідерам: прем'єру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу та голові Ради міністрів Італії Мелоні.

16 жовтня президент виступить у Верховній Раді та представить План перемоги.