Сибіга обговорив із Боррелем використання заморожених російських активів Україною

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Зокрема, обговорили використання заморожених активів Росії, повідомив міністр.

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За словами Сибіги, телефонна розмова була продуктивною. Серед тем, яких торкнулися Сибіга та Боррель, – "відчутний прогрес" у наданні Україні 35 млрд євро коштом заморожених російських активів. А також наступні спільні кроки України та союзників.

Розмова сталася напередодні засідання Ради із закордонних справ, на яке запросили й українського міністра.

3 жовтня голова МЗС провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном — вони скоординували майбутні кроки між країнами.

Того ж дня Сибіга заявив, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії "отруює діалог" між Україною та Польщею.

7 жовтня Андрій Сибіга зустрівся зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. Країна оголосила про виділення пів мільйона євро на енергетичну допомогу Україні.