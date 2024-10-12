Сибіга обговорив із Боррелем використання заморожених російських активів Україною
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Зокрема, обговорили використання заморожених активів Росії, повідомив міністр.
За словами Сибіги, телефонна розмова була продуктивною. Серед тем, яких торкнулися Сибіга та Боррель, – "відчутний прогрес" у наданні Україні 35 млрд євро коштом заморожених російських активів. А також наступні спільні кроки України та союзників.
Розмова сталася напередодні засідання Ради із закордонних справ, на яке запросили й українського міністра.
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