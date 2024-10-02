Сибіга обіцяє обговорювати з Польщею питання Волині, яке перешкоджатиме євроінтеграції

За словами дипломата, МЗС має "достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі історичні питання, зокрема щодо Волинської трагедії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

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"Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", – сказав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.

23 липня віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року й натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть розв'язані.

19 вересня Onet писало, що МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в ЄС як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

22 вересня Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва.