Сибига обещает обсуждать с Польшей препятствующий евроинтеграции вопрос Волыни

По словам дипломата, у МИД "достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина готова обсуждать с Польшей противоречивые исторические вопросы, в частности, относительно Волынской трагедии. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на вопрос Радио Свобода.

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"У нас достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в том числе с нашими ближайшими союзниками и друзьями поляками. Мы на эту тему будем сегодня разговаривать", – сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

23 июля вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.

19 сентября Onet писало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

22 сентября Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву.