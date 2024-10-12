Сибига обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов Украиной
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В частности обсудили использование замороженных активов России, сообщил министр.
По словам Сибиги, телефонный разговор был продуктивным. Среди тем, затронутых Сибигой и Боррель – "ощутимый прогресс" в предоставлении Украине 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. А также следующие общие шаги Украины и союзников.
Разговор состоялся накануне заседания Совета по иностранным делам, на которое был приглашен и украинский министр.
- 3 октября глава МИД провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и скоординировали будущие шаги между странами.
- В тот же день Сибига заявил, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии отравляет диалог между Украиной и Польшей.
- 7 октября Андрей Сибига встретился со словацким коллегой Юрием Бланаром. Страна объявила о выделении полумиллиона евро в энергетическую помощь Украине.