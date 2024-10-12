Сибига обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов Украиной

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В частности обсудили использование замороженных активов России, сообщил министр.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По словам Сибиги, телефонный разговор был продуктивным. Среди тем, затронутых Сибигой и Боррель – "ощутимый прогресс" в предоставлении Украине 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. А также следующие общие шаги Украины и союзников.

Разговор состоялся накануне заседания Совета по иностранным делам, на которое был приглашен и украинский министр.