"Будет содействовать историческим решениям и победе". Сибига поговорил с Блинкеном
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном: скоординировали будущие шаги, которые будут "способствовать принятию исторических решений" и приблизят украинскую победу. Об этом сообщил МИД Украины.
Сибига заявил о продуктивном разговоре с Блинкеным после визита президента Владимира Зеленского в США.
"Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые будут способствовать принятию исторических решений и приблизят нашу победу", – заявил глава МИД Украины.
К тому же министры обсудили имплементацию Плана победы, подготовку ко второму Саммиту мира, а также шаги к будущему членству Украины в НАТО.
Отдельными темами в разговоре Сибиги и Блинкена стали дальнейшая "крепкая военная поддержка США" и дальнейший прогресс Украины в реформах.
- 28 сентября Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- В четверг, 3 октября, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев – это его первый зарубежный визит после вступления в должность 1 октября. В частности, Рютте и Зеленский обсудили План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности украинской армии и потребности в противовоздушной обороне и дополнительном взаимодействии с соседними странами.
- Зеленский заявил, что вопрос приглашения Украины в НАТО и приближение членства "постоянно на столе" переговоров Украины с партнерами, и о подробностях этого он говорил с Рютте.