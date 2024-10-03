"Будет содействовать историческим решениям и победе". Сибига поговорил с Блинкеном
Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном: скоординировали будущие шаги, которые будут "способствовать принятию исторических решений" и приблизят украинскую победу. Об этом сообщил МИД Украины.

Сибига заявил о продуктивном разговоре с Блинкеным после визита президента Владимира Зеленского в США.

"Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые будут способствовать принятию исторических решений и приблизят нашу победу", – заявил глава МИД Украины.

К тому же министры обсудили имплементацию Плана победы, подготовку ко второму Саммиту мира, а также шаги к будущему членству Украины в НАТО.

Отдельными темами в разговоре Сибиги и Блинкена стали дальнейшая "крепкая военная поддержка США" и дальнейший прогресс Украины в реформах.

Читайте также
У Зеленского заявили, что партнеры приняли План победы "с огромным интересом"
СШАвойнанатовоенная помощьандрей сибигаЭнтони Блинкенсаммит мираплан победы