"Будет содействовать историческим решениям и победе". Сибига поговорил с Блинкеном

Также отдельными темами в разговоре министров стали дальнейшая "крепкая военная поддержка США" и дальнейший прогресс Украины в реформах

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном: скоординировали будущие шаги, которые будут "способствовать принятию исторических решений" и приблизят украинскую победу. Об этом сообщил МИД Украины.

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Сибига заявил о продуктивном разговоре с Блинкеным после визита президента Владимира Зеленского в США.

"Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые будут способствовать принятию исторических решений и приблизят нашу победу", – заявил глава МИД Украины.

К тому же министры обсудили имплементацию Плана победы, подготовку ко второму Саммиту мира, а также шаги к будущему членству Украины в НАТО.

Отдельными темами в разговоре Сибиги и Блинкена стали дальнейшая "крепкая военная поддержка США" и дальнейший прогресс Украины в реформах.