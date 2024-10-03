"Сприятиме історичним рішенням та перемозі". Сибіга та Блінкен обговорили подальші кроки

Також окремими темами у розмові міністрів стали подальша "міцна військова підтримка США" та подальший прогрес України у впровадженні реформ

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном: скоординували майбутні кроки, що "сприятимуть ухваленню історичних рішень" й наблизять українську перемогу. Про це повідомило МЗС України.

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Сибіга заявив про продуктивну розмову з Блінкеним після візиту президента Володимира Зеленського до США.

"Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – заявив очільник МЗС України.

До того ж міністри обговорили імплементацію Плану перемоги, підготовку до другого Саміту миру, а також кроки до майбутнього членства України в НАТО.

Окремими темами у розмові Сибіги та Блінкена стали подальша "міцна військова підтримка США" та подальший прогрес України у впровадженні реформ.