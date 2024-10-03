"Сприятиме історичним рішенням та перемозі". Сибіга та Блінкен обговорили подальші кроки
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном: скоординували майбутні кроки, що "сприятимуть ухваленню історичних рішень" й наблизять українську перемогу. Про це повідомило МЗС України.
Сибіга заявив про продуктивну розмову з Блінкеним після візиту президента Володимира Зеленського до США.
"Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – заявив очільник МЗС України.
До того ж міністри обговорили імплементацію Плану перемоги, підготовку до другого Саміту миру, а також кроки до майбутнього членства України в НАТО.
Окремими темами у розмові Сибіги та Блінкена стали подальша "міцна військова підтримка США" та подальший прогрес України у впровадженні реформ.
- 28 вересня Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.
- У четвер, 3 жовтня, новопризначений генсек НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва – це його перший закордонний візит після вступу на посаду 1 жовтня. Зокрема, Рютте та Зеленський обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби української армії й потреби в протиповітряній обороні та додатковій взаємодії із сусідніми країнами.
- Зеленський заявив, що питання запрошення України до НАТО та наближення членства "постійно на столі" перемовин України з партнерами, і про деталі цього він говорив з Рютте.