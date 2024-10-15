Зеленський не презентує повністю План перемоги у Раді – є непублічні додатки
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський не представить План перемоги у Верховній Раді у повному обсязі – зокрема, додатки щодо кількості потрібних Україні озброєнь не будуть обговорюватися публічно. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"[План] – логіка цього етапу війни. Це логіка того, чому в цій війні не може бути якихось компромісних, дивних ініціатив, які говорять: можна зупинити війну, не примушуючи до цього Росію, а просто віддавши їй щось – тобто простимулювавши Росію. Президент хоче, щоб суспільство зрозуміло [це]", – заявив Подоляк.

Водночас він заявив, що до плану перемоги є додатки, котрі не будуть обговорюватися публічно. Мається на увазі все, що стосується "математичної складової" війни: "Тобто яка кількість зброї, в якому вигляді й так далі має бути надана Україні".

Проте, зауважив Подоляк, у Плані є "логіка до розуміння", що війну можна закінчити винятково примусом РФ до усвідомлення наслідків від продовження агресії.

"Вона [Росія] буде втрачати кошти – це економіка. Вона буде втрачати своїх людей масово – а це зброя. Вона буде відчувати війну на своїй території в набагато більшому обсязі – а це бунти і т.д. І от всі ці складові (вони будуть розбиті на певні блоки) президент презентує", – додав радник.

Завдяки цій презентації Зеленський хоче, аби суспільство зрозуміло – є "певна логіка", що саме потрібно робити й що саме Україна хоче від партнерів, підсумував Подоляк.

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