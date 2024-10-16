Британія у межах Плану перемоги готує пропозиції щодо далекобійних ударів по РФ – Сирський

Головком ЗСУ повідомив про це після розмови з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Велика Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною військових об'єктів вглибині Росії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками розмови з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

"Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. Зараз британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги", – заявив він.

Головком також звернув увагу Британії на порушення російськими окупаційними військами міжнародного гуманітарного права та вчинення воєнних злочинів, зокрема удари по критичній інфраструктурі та масовані обстріли цивільних об'єктів.

Сирський підкреслив, що основними напрямами співпраці між Україною та Британією залишаються постачання військової техніки та озброєння, підготовка військовослужбовців, а також покращення ефективності використання високотехнологічних засобів ураження.

14 жовтня 2024 року Подоляк заявив, що деякі військові пункти Плану перемоги президента Зеленського містять запити до західних союзників, зокрема, на дозвіл завдавати далекобійні удари американськими та британськими ракетами.

Сьогодні, 16 жовтня, президент має презентувати План перемоги у Верховній Раді.