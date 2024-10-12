Зеленский поделился итогами обсуждений Плана победы с союзниками
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подвел итоги зарубежных визитов в Великобританию, Париж, Италию и Германию. О чем разговаривал с союзниками, он сообщил в своем Telegram-канале.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", – написал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что ознакомил партнеров с деталями Плана победы. Теперь страны будут работать на уровне команд, чтобы дальнейшие дипломатические шаги и решения для фронта были "максимально сильными".

Президент добавил, что общая задача Украины и союзников – приблизить справедливый мир не только для нашей страны, но и для всей Европы.

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