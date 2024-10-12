Зеленский поделился итогами обсуждений Плана победы с союзниками
Президент Владимир Зеленский подвел итоги зарубежных визитов в Великобританию, Париж, Италию и Германию. О чем разговаривал с союзниками, он сообщил в своем Telegram-канале.
"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", – написал он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что ознакомил партнеров с деталями Плана победы. Теперь страны будут работать на уровне команд, чтобы дальнейшие дипломатические шаги и решения для фронта были "максимально сильными".
Президент добавил, что общая задача Украины и союзников – приблизить справедливый мир не только для нашей страны, но и для всей Европы.
- 10 октября Зеленский прибыл в Британию, где встретился с премьером страны Киром Стармером и представил детали Плана победы.
- В тот же день президент Украины посетил Францию, где переговорил с президентом Эмманюэлем Макроном. С ним также обсудили План победы, и украинский лидер заявил, что никаких уступок территорий РФ Украина не рассматривает.
- 11 октября Зеленский представил План победы премьеру Италии Джорджи Мелони, а также встретился с Папой римским.
- В тот же день на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом Зеленский заявил, что надеется на завершение войны не позднее 2025 года. Шольц заявил, что до конца года Украина получит от союзников еще один пакет помощи на 1,5 млн евро.