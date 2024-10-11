Шольц: До конца года поставим в Украину новый пакет помощи на сумму 1,4 млрд евро

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ОП)

До конца 2024 года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 11 октября.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По словам Шольца, новый пакет будет включать системы противовоздушной обороны IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, управляемые гаубицы, бронированные авто, боевые дроны, радары и боеприпасы.

"В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет – это прямая двусторонняя военная помощь", – сказал канцлер Германии.

Дополнительно, как страна "большой семерки", в этом году Германия предоставляет Украине кредит в размере 50 млрд евро. Это решение было принято еще на саммите в итальянской Апулии, подчеркнул Шольц и отметил, что надеется на скорейшее решение по этому вопросу со стороны Совета Европейской унии и Европарламента.

"Это показывает две вещи. Во-первых, Украина может на нас рассчитывать. Во-вторых, это четкий сигнал Путину – игра на время ничего не даст. Мы и дальше будем поддерживать Украину", — добавил Шольц.

Также он рассказал, что вошло во "всеохватывающий" пакет помощи, который Германия поставила Украине на 600 млн евро. По словам канцлера, это пятая система Iris-Т SLM, бронированные машины пехоты, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.