Шольц: До кінця року поставимо в Україну новий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ОП)

До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії й Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським 11 жовтня.

За словами Шольца, в новий пакет внесли також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні самохідні установки Gepard, керовані гаубиці, броньовані авто, бойові дрони, радари та боєприпаси.

"У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже внесли в наш бюджет – це є пряма двостороння військова допомога", – сказав канцлер Німеччини.

Додатково, як країна "великої сімки", в цьому році Німеччина надає Україні кредит в розмірі 50 млрд євро. Це рішення було ухвалене ще на саміті в італійській Апулії, підкреслив Шольц і зазначив, що сподівається на швидке рішення щодо цього питання з боку Ради Європейської унії та Європарламенту.

"Це показує дві речі. По-перше, Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий сигнал Путіну – гра на час нічого не дасть. Ми й надалі будемо підтримувати Україну", — додав Шольц.

Також він розповів, що увійшло до "всеосяжного" пакету допомоги, який Німеччина поставила Україні на 600 млн євро. За словами канцлера, це п'ята система Iris-Т SLM, броньовані машини піхоти, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.