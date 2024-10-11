Зеленский встретился с папой римским и подарил ему картину про резню в Буче – Ansa

Владимир Зеленский и папа римский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан 11 октября и встретился с папой римским Франциском. Украинский лидер подарил главе Ватикана картину по мотивам резни в Буче, сообщает издание Ansa.it.

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Встреча Зеленского и папы римского длилась 35 минут – с 09:45 до 10:20 в зале библиотеки, а после состоялась презентация украинской делегации. Франциск подарил украинскому президенту литой бронзовый барельеф распускающегося цветка с надписью "Мир – хрупкий цветок", а украинский лидер подарил картину маслом под названием "Різня в Бучі. Історія Марічки".

Это третья встреча Зеленского и папы римского. До этого украинский лидер посещал Ватикан в мае 2023 года, а также виделся с Франциском в июне 2024 года на двусторонней встрече во время саммита "Большой семерки" (G7) в итальянской Апулии.

10 октября президент Украины представил План победы Киру Стармеру – премьер-министру Великобритании.

В тот же день глава государства встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили План победы, Формулу мира и дальнейшую поддержку Украины.

Зеленский вечером 10 октября прибыл в Италию, где встретился с премьером страны Джорджей Мелони. Уже 11 октября он представил План победы главе Совета министров Италии.