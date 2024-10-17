Зеленский – Трампу: Украину может защитить ядерное оружие, либо НАТО. Мы выбираем НАТО

В качестве примера Зеленский привел Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии от ряда стран

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом убеждал его, что Украина должна стать членом НАТО. О диалоге с Трампом Зеленский рассказал во время брифинга в Брюсселе.

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Глава государства сказал, что в качестве примера привел Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета от самых влиятельных государств мира, в том числе США.

"И если Россия нарушила этот документ, хотя она была гарантом этого меморандума, то как можно верить в этот документ и как можно верить всем партнерам, гарантировавшим сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета?" – заявил Зеленский.

Он констатировал, что этот документ не работает, как и договоренности других партнеров с РФ.

"Все эти договоренности не сработали. Кто из этих стран [гарантов] пострадал? Все? Нет, одна, Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только Украина. Кто сегодня воюет? Украина", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что в разговоре с Трампом он предложил один из вариантов, либо у Украины будет иметь ядерное оружие, либо Украина должна стать членом оборонного альянса.

"Кроме НАТО сегодня мы не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах люди все живы, слава Богу. Поэтому мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие", — акцентировал глава государства.

Зеленский отметил, что Трамп его услышал и заявил в ответ, что аргументы Украины справедливы.