Зеленський – Трампу: Україну може захистити або ядерна зброя, або НАТО. Ми обираємо Альянс

Як приклад Зеленський навів Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії від низки держав

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом переконував його, що Україна має стати членом НАТО. Про діалог з Трампом Зеленський розповів під час брифінгу в Брюсселі.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Глава держави сказав, що як приклад навів Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності та суверенітету від найвпливовіших держав світу, зокрема від США.

"І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності й суверенітету?" – заявив Зеленський.

Він констатував, що цей документ не працює, як і домовленості інших партнерів з РФ.

"Всі ці домовленості не спрацювали. Хто з цих країн [гарантів] постраждав? Всі? Ні, одна, Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, тільки Україна. Хто сьогодні воює? Україна", – наголосив президент.

Зеленський додав, що у розмові з Трампом він запропонував один із варіантів, або в України буде ядерна зброя, яка стане захистом, або Україна має стати членом оборонного альянсу.

"Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. У країнах люди всі живі, слава Богу. Тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю", – акцентував глава держави.

Зеленський зазначив, що Трамп його почув і заявив у відповідь, що аргументи України справедливі.