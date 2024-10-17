Україна стане наступним членом НАТО або через одного – Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стане 33 або 34 членом Альянсу. Про це посадовець повідомив напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
Посадовець зауважив, що на саміті НАТО у Вашингтоні була ухвалена домовленість про незворотний шлях до членства в НАТО.
Це означає, що у майбутньому Україна буде 33 або 34 членом Альянсу, заявив генсек.
"Наразі здається, що це буде Україна під номером 33, але, можливо, хтось інший вискочить перед ним [номером]. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Так що питання зараз щодо часових рамок [вступу]", – сказав Рютте.
На його думку, робота партнерів із підтримки України і є "мостом до членства в НАТО".
У приклад генсек навів Командування з питань безпекової допомоги і навчання для України у німецькому місті Вісбаден, Центр Україна-НАТО у Польщі, двосторонню допомогу, зусилля союзників із відновлення України та безпекові угоди.
"Тож питання полягає саме в тому, коли [буде вступ у НАТО]. Я не можу відповісти на це зараз, але, очевидно, ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб переконатися, що одного дня [Україна] дійсно буде членом НАТО", – підсумував посадовець.
- 16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги.
- Першим пунктом Плану якраз є запрошення в НАТО. Зеленський зазначив, що це стане "свідченням рішучості" і продемонструє, як партнери бачать Україну в контексті "архітектури безпеки".
- 17 жовтня Зеленський має зустрітися з головою Євроради Мішелем та презентувати План перемоги цій інституції. Також очікується зустріч президента з генсеком НАТО.