Зеленский: Украина договорилась со Штатами – помощь будет каждые две-три недели

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина договорилась с США, что теперь каждые две-три недели будет предоставляться новый пакет помощи – это часть Плана победы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

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Глава государства отметил, что об этом он договорился с президентом Джо Байденом во время телефонного разговора 16 октября. По результатам этого же звонка было объявлено о пакете помощи на $425 млн.

Зеленский сообщил, что согласно договоренностям теперь Украина "очень быстро раз в две-три недели" будет получать пакет помощи, усиливающий ее армию.

"Детали не буду говорить, потому что не имею права на это, но вы их будете видеть потом. Пакеты, я думаю, будут большие: от $500 млн. до $750 млн. И я думаю, это будет достаточно быстрый процесс", - добавил президент.

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