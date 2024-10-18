Бригада ВСУ, которая обучается во Франции, вернется в Украину до конца осени – Зеленский
Бригада ВСУ, которая тренируется и оснащается во Франции, вернется в Украину до конца ноября, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.
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По его словам, часть Плана победы – усиление украинских бригад, а именно их возможностей благодаря созданию резерва с укомплектованными соединениями, которые оснащены нормальной, качественной техникой.
Зеленский заметил, что в усилении и укомплектовании бригад Франция опережает всех остальных партнеров.
Также президент считает, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО – Эмманюэль Макрон будет лично делать это и работать с другими партнерами, от которых зависит положительное решение по этому пункту Плана победы.
- Ранее, 25 сентября, Зеленский сообщил о встрече с Макроном и о том, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- Уже 9 октября Макрон показал видео с учебой этого соединения – эта украинская бригада носит имя королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.
- 16 октября министр обороны Франции сообщил, что страна успешно опробовала свои первые дроны-камикадзе, первые образцы пришлют в Украину в ближайшие недели.