Бригада ВСУ, которая обучается во Франции, вернется в Украину до конца осени – Зеленский

Президент отметил, что в усилении и укомплектовании бригад Франция опережает всех других партнеров

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Иллюстративное фото: Офис президента)

Бригада ВСУ, которая тренируется и оснащается во Франции, вернется в Украину до конца ноября, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

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По его словам, часть Плана победы – усиление украинских бригад, а именно их возможностей благодаря созданию резерва с укомплектованными соединениями, которые оснащены нормальной, качественной техникой.

Зеленский заметил, что в усилении и укомплектовании бригад Франция опережает всех остальных партнеров.

Также президент считает, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО – Эмманюэль Макрон будет лично делать это и работать с другими партнерами, от которых зависит положительное решение по этому пункту Плана победы.