Министры G7 поддерживают "необратимый путь" Украины в НАТО: совместное заявление
Министры обороны стран G7 поддерживают "необратимый путь" Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Это было отмечено в совместном заявлении после встречи министров "Большой семерки" в Неаполе.
В документе подчеркивается, что страны G7 планируют продолжать оказывать Украине помощь, в том числе военную, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в заявлении.
Министры также акцентировали внимание на необходимости дальнейшей поддержки учебных и тренировочных потребностей Вооруженных Сил Украины.
"Мы приветствуем усилия НАТО и ЕС в рамках программ по оказанию помощи и тренировок для Украины, которые также будут способствовать долгосрочному развитию и реформам Вооруженных Сил Украины, в частности, оказывать военную помощь", — говорится в документе.
Кроме того, они подчеркнули важность создания украинской армии, совместимой с силами НАТО, способной защищать страну сейчас и предотвращать будущие угрозы.
"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью является достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН, обеспечивающим уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", — заключается в заявлении.
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