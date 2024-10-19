Министры G7 поддерживают "необратимый путь" Украины в НАТО: совместное заявление

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в заявлении

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Министры обороны стран G7 поддерживают "необратимый путь" Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Это было отмечено в совместном заявлении после встречи министров "Большой семерки" в Неаполе.

В документе подчеркивается, что страны G7 планируют продолжать оказывать Украине помощь, в том числе военную, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в заявлении.

Министры также акцентировали внимание на необходимости дальнейшей поддержки учебных и тренировочных потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Мы приветствуем усилия НАТО и ЕС в рамках программ по оказанию помощи и тренировок для Украины, которые также будут способствовать долгосрочному развитию и реформам Вооруженных Сил Украины, в частности, оказывать военную помощь", — говорится в документе.

Кроме того, они подчеркнули важность создания украинской армии, совместимой с силами НАТО, способной защищать страну сейчас и предотвращать будущие угрозы.

"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью является достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН, обеспечивающим уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", — заключается в заявлении.