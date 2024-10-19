Міністри G7 підтримують "незворотний шлях" України до НАТО: спільна заява

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", — йдеться в заяві

Фото: ЕРА/CIRO FUSCO

Міністри оборони країн G7 підтримують "незворотний шлях" України до євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Це було зазначено у спільній заяві після зустрічі міністрів "Великої сімки" в Неаполі.

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У документі наголошено, що країни G7 планують продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема військову, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", — йдеться в заяві.

Міністри також акцентували на необхідності подальшої підтримки навчальних і тренувальних потреб Збройних Сил України.

"Ми вітаємо зусилля НАТО та ЄС у рамках програм з надання допомоги і тренувань для України, які також сприятимуть довгостроковому розвитку та реформам Збройних Сил України, зокрема надаватимуть військову допомогу", — зазначено у документі.

Крім того, вони підкреслили важливість створення української армії, сумісної з силами НАТО, здатної захищати країну зараз і запобігати майбутнім загрозам.

"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою є досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН, що забезпечує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України", — підсумовується в заяві.