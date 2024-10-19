Стефанішина: Вступ України до НАТО буде лише в кордонах 1991 року, без компромісів

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила, що питання вступу України без окупованих територій не обговорюється

Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА)

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телемарафону заявила, що можливість вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не обговорюється.

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"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року. Це не є предметом дискусій", — підкреслила вона.

Стефанішина також зазначила, що членство в Альянсі можливе лише після закінчення війни, проте після отримання запрошення до НАТО ситуація може змінитися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити, це питання фізичної сумісності. Але це пізніше. Зараз запрошення, і воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", — додала посадовиця.