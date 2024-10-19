Стефанішина: Вступ України до НАТО буде лише в кордонах 1991 року, без компромісів
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телемарафону заявила, що можливість вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не обговорюється.
"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року. Це не є предметом дискусій", — підкреслила вона.
Стефанішина також зазначила, що членство в Альянсі можливе лише після закінчення війни, проте після отримання запрошення до НАТО ситуація може змінитися.
"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити, це питання фізичної сумісності. Але це пізніше. Зараз запрошення, і воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", — додала посадовиця.
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