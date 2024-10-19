Стефанишин: Вступление Украины в НАТО будет только в границах 1991 года, без компромиссов

Вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции заявила, что вопрос вступления Украины без оккупированных территорий не обсуждается

Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телемарафона заявила, что возможность вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не обсуждается.

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"Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года. Это не предмет дискуссий", — подчеркнула она.

Стефанишина также отметила, что членство в Альянсе возможно только после окончания войны, однако после получения приглашения в НАТО ситуация может измениться.

"По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать, это вопрос физической совместимости. Но это позже. Сейчас приглашение, и оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", – добавила она.