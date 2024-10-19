Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО – глава МЗС країни

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з дводенним візитом до Києва

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, перебуваючи з візитом у Києві 19 жовтня, заявив, що Париж підтримує ідею запрошення України до НАТО. Його цитує Reuters.

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Барро наголосив, що переговори з іншими союзниками щодо цього питання тривають.

"Що стосується запрошення Україні вступити в НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами", – заявив глава французького МЗС.

Він також говорив, що Франція підтримує План перемоги Володимира Зеленського, а також анонсував, що перша партія винищувачів Mirage 2000 будуть в Україні на початку 2025 року.