Латвія очікує запрошення України до НАТО у 2025 році – спікерка Сейму

Руслан Стефанчук та Дайга Мієріня (Фото: ВРУ)

Латвія підтримує вступ України до НАТО та сподівається, що запрошення буде отримане вже наступного року. Про це під час брифінгу зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком повідомила спікерка Сейму Дайга Мієріня.

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"Сподіваюся, що вже наступного року в Гаазі на саміті НАТО ми зможемо ухвалити політичне рішення про запрошення України до НАТО. І ми працюватимемо для досягнення цієї мети", — сказала вона.

Саміт запланований на 24-26 червня.

Крім цього, Верховна Рада та Сейм Латвії створять парламентську асамблею, наразі вже ведуться переговори, повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що найближчим часом будуть здійснені всі підготовчі заходи для формування у перспективі парламентської асамблеї. Це, за його словами, відповідатиме сучасному стратегічному рівню співпраці між Україною та Латвією.

Також Стефанчук представив План перемоги України членам Сейму Латвії. Він зазначив, що документ отримав підтримку серед парламентаріїв.