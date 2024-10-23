Латвія очікує запрошення України до НАТО у 2025 році – спікерка Сейму
Латвія підтримує вступ України до НАТО та сподівається, що запрошення буде отримане вже наступного року. Про це під час брифінгу зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком повідомила спікерка Сейму Дайга Мієріня.
"Сподіваюся, що вже наступного року в Гаазі на саміті НАТО ми зможемо ухвалити політичне рішення про запрошення України до НАТО. І ми працюватимемо для досягнення цієї мети", — сказала вона.
Саміт запланований на 24-26 червня.
Крім цього, Верховна Рада та Сейм Латвії створять парламентську асамблею, наразі вже ведуться переговори, повідомив Стефанчук.
Він зазначив, що найближчим часом будуть здійснені всі підготовчі заходи для формування у перспективі парламентської асамблеї. Це, за його словами, відповідатиме сучасному стратегічному рівню співпраці між Україною та Латвією.
Також Стефанчук представив План перемоги України членам Сейму Латвії. Він зазначив, що документ отримав підтримку серед парламентаріїв.
- 19 жовтня видання Le Monde повідомило, що США вже не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО. Також цю ідею підтримали міністри країн G7 та Франція.
- 21 жовтня у Польщі заявили, що хочуть ознайомитися з таємними пунктами Плану перемоги.