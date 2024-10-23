Латвия ожидает приглашение Украины в НАТО в 2025 году – спикер Сейма
Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО и надеется, что приглашение будет получено уже в следующем году. Об этом во время брифинга со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком сообщила спикер Сейма Дайга Миериня.
"Надеюсь, что уже в следующем году в Гааге на саммите НАТО мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. И мы будем работать для достижения этой цели", — сказала она.
Саммит запланирован на 24-26 июня.
Кроме того, Верховная Рада и Сейм Латвии создадут парламентскую ассамблею, сейчас уже ведутся переговоры, сообщил Стефанчук.
Он отметил, что в ближайшее время будут осуществлены все подготовительные меры по формированию в перспективе парламентской ассамблеи. Это, по его словам, будет соответствовать современному стратегическому уровню сотрудничества между Украиной и Латвией.
Также Стефанчук представил План победы Украины членам Сейма Латвии. Он отметил, что документ получил поддержку среди парламентариев.
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