Латвия укрепила ПВО на границе после инцидента с российским дроном
Фото: Минобороны Латвии

Латвия приняла дополнительные меры безопасности после падения российского дрона на ее территории, развернув на восточной границе новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает балтийское издание Delfi.

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Он отметил, что после инцидента с российским беспилотником в Резекненском крае в Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил страны, оснащенные ракетами ПВО. Кроме того, на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

Министр заверил, что операции ПВО обеспечивают как военные профессиональные службы, так и солдаты службы государственной обороны.

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