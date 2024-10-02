Латвия укрепила ПВО на границе после инцидента с российским дроном

Фото: Минобороны Латвии

Латвия приняла дополнительные меры безопасности после падения российского дрона на ее территории, развернув на восточной границе новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает балтийское издание Delfi.

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Он отметил, что после инцидента с российским беспилотником в Резекненском крае в Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил страны, оснащенные ракетами ПВО. Кроме того, на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

Министр заверил, что операции ПВО обеспечивают как военные профессиональные службы, так и солдаты службы государственной обороны.

7 сентября 2024 года один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и страны Альянса должны решать их совместно. На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – поэтому страна поднимала свои истребители.

У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

9 сентября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что упавший на территории страны российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed – но целью беспилотника была не Латвия.