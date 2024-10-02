Латвія зміцнила ППО на кордоні після інциденту з російським дроном
Фото: Міноборони Латвії

Латвія вжила додаткових заходів безпеки після падіння російського дрона на її території, розгорнувши на східному кордоні нові системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає балтійське видання Delfi.

Він зазначив, що після інциденту з російським безпілотником у Резекненському краї у Латгале розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил країни, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

Міністр запевнив, що операції ППО забезпечують як військові професійної служби, так і солдати служби державної оборони.

Читайте також
Румунія, Польща і Латвія закликали НАТО посилити східний фланг і ввести ротацію ППО
БПЛАдронлатвіяппошахед