Латвія зміцнила ППО на кордоні після інциденту з російським дроном

Фото: Міноборони Латвії

Латвія вжила додаткових заходів безпеки після падіння російського дрона на її території, розгорнувши на східному кордоні нові системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає балтійське видання Delfi.

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Він зазначив, що після інциденту з російським безпілотником у Резекненському краї у Латгале розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил країни, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

Міністр запевнив, що операції ППО забезпечують як військові професійної служби, так і солдати служби державної оборони.

7 вересня 2024 року один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно. Наступного дня "шахеди" порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі.

У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".

9 вересня Національні збройні сили Латвії повідомили, що російський дрон, який впав на території країни, був начиненим вибухівкою безпілотником типу Shahed – але ціллю безпілотника була не Латвія.