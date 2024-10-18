У НАТО дискутують щодо запрошення України, консенсусу немає – Білий дім

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У НАТО тривають дискусії в питанні запрошення України до Альянсу. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена на брифінгу щодо його запланованого візиту до Німеччини, повідомляється на сайті Білого дому.

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"Серед членів НАТО ведеться дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО кілька місяців тому, у середині липня, усі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохотити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", – сказав він.

Однак посадовець запевнив, що зараз йде "активна розмова" щодо різних елементів Плану перемоги, викладеного президентом Володимиром Зеленським.

"Є певні елементи, які ми зараз виконуємо з погляду надання додаткових військових можливостей, що також є елементом плану", – наголосив він.

Американський чиновник зазначив, що позиція США і Байдена, зокрема, полягає в тому, щоб "поставити Україну в позицію сили".

"Ми хочемо, щоб вона перемогла у цій війні. І ми повинні дати їй необхідні для цього можливості. Але ми не можемо зробити це поодинці. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до Рамштайнського саміту", – сказав він.

Зустріч було відкликано, проте вона відбудеться, найімовірніше, у листопаді, додав посадовець.

16 жовтня Зеленський уперше публічно презентував у Верховній Раді свій План перемоги. Офіційно всі пункти раніше не розкривалися.

Ключове положення плану – запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. А саму війну, за словами президента, із цим планом можна завершити не пізніше 2025 року.

Решта пунктів – аргументи, чому це рішення про НАТО стане вигідною пропозицією і для Альянсу також, та перелік того, що саме мають зробити партнери, аби наблизити перемогу. Детальніше – в матеріалі LIGA.net.

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