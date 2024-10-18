В НАТО дискутируют о приглашении Украины, консенсуса нет – Белый дом

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В НАТО продолжаются дискуссии о приглашении Украины в Альянс. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге по поводу его запланированного визита в Германию, сообщается на сайте Белого дома.

"Среди членов НАТО ведется дискуссия о приглашении. Пока нет консенсуса о том, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО несколько месяцев назад, в середине июля, все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрить этот путь и как достичь консенсуса о следующих шагах", – сказал он.

Однако чиновник заверил, что сейчас идет "активный разговор" по разным элементам Плана победы, изложенном президентом Владимиром Зеленским.

"Есть определенные элементы, которые мы сейчас выполняем с точки зрения предоставления дополнительных военных возможностей, что также является элементом плана", – подчеркнул он.

Американский чиновник отметил, что позиция США и Байдена, в частности, состоит в том, чтобы "поставить Украину в позицию силы".

"Мы хотим, чтобы она победила в этой войне. И мы должны дать ей необходимые для этого возможности. Но мы не можем сделать это в одиночку. Мы должны сделать это с нашими партнерами и союзниками, поэтому президент Байден призвал к Рамштайнскому саммиту", – сказал он.

Встреча была отозвана, однако она состоится, вероятнее всего, в ноябре, добавил чиновник.

16 октября Зеленский впервые публично представил в Верховной Раде свой План победы. Официально все пункты раньше не раскрывались.

Ключевое положение плана – приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. А саму войну, по словам президента, с этим планом можно завершить не позже 2025 года.

Остальные пункты – аргументы, почему это решение о НАТО станет выгодным предложением и для Альянса тоже, а также перечень того, что должны сделать партнеры, чтобы приблизить победу. Детальнее – в материале LIGA.net.

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