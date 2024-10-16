Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате

Заседание должно было состояться 12 октября в Германии, однако Байден отменил поездку из-за урагана "Милтон"

Джо Байден (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Встречу Контактной группы по обороне Украины с участием лидеров стран планируют провести в ноябре в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по результатам телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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В сообщении говорится, что лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины есть вооружение, необходимое для победы.

В рамках этих усилий в ноябре 2024 года Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где участники будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины, отметили в Белом доме.