Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате
Джо Байден (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Встречу Контактной группы по обороне Украины с участием лидеров стран планируют провести в ноябре в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по результатам телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В сообщении говорится, что лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины есть вооружение, необходимое для победы.

В рамках этих усилий в ноябре 2024 года Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где участники будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины, отметили в Белом доме.

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