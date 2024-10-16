Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате
Встречу Контактной группы по обороне Украины с участием лидеров стран планируют провести в ноябре в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по результатам телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В сообщении говорится, что лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины есть вооружение, необходимое для победы.
В рамках этих усилий в ноябре 2024 года Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где участники будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины, отметили в Белом доме.
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание "Рамштайн-25" на уровне лидеров стран. Оно должно было состояться 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но до этого План будет дополнен военными и правительством.
- 8 октября стало известно, что Байден, который должен был возглавлять 25-й Рамштайн, отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон".