Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді в онлайн-форматі
Зустріч Контактної групи з питань оборони України за участю лідерів країн планують провести у листопаді в онлайн-форматі. Про це повідомила пресслужба Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським.
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У повідомленні йдеться, що лідери зобов’язалися разом із міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має озброєння, необхідне для перемоги.
У межах цих зусиль у листопаді 2024 року Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де учасники координуватимуть із міжнародними партнерами додаткову допомогу для України, зазначили в Білому домі.
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно мало відбутися 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 8 жовтня стало відомо, що Байден, який мав очолювати 25-й Рамштайн, скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон".