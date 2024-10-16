Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді в онлайн-форматі

Засідання мало відбутися 12 жовтня у Німеччині, однак Байден скасував поїздку через ураган "Мілтон"

Джо Байден (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Зустріч Контактної групи з питань оборони України за участю лідерів країн планують провести у листопаді в онлайн-форматі. Про це повідомила пресслужба Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським.

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У повідомленні йдеться, що лідери зобов’язалися разом із міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має озброєння, необхідне для перемоги.

У межах цих зусиль у листопаді 2024 року Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де учасники координуватимуть із міжнародними партнерами додаткову допомогу для України, зазначили в Білому домі.