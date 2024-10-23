США еще не готовы пригласить Украину в НАТО – спецпредставитель в Альянсе

США не готовы приглашать Украину в НАТО, но будут продолжать приближать страну к членству, сказала Смит

Джулианн Смит (Фото: x.com/USAmbNATO)

США все еще не готовы пригласить Украину в НАТО. Об этом в интервью Politico заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

По ее словам, Альянс не готов осуществить один из ключевых пунктов Плана победы президента Владимира Зеленского. При этом причины она не назвала.

"Альянс на сегодня не достиг точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине... Наше намерение – продолжать приближать их к НАТО", — сказала Смит.

Также она выразила уверенность, что независимо от результатов президентских выборов 5 ноября США продолжат быть лидерами в Альянсе.