США еще не готовы пригласить Украину в НАТО – спецпредставитель в Альянсе
США все еще не готовы пригласить Украину в НАТО. Об этом в интервью Politico заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.
По ее словам, Альянс не готов осуществить один из ключевых пунктов Плана победы президента Владимира Зеленского. При этом причины она не назвала.
"Альянс на сегодня не достиг точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине... Наше намерение – продолжать приближать их к НАТО", — сказала Смит.
Также она выразила уверенность, что независимо от результатов президентских выборов 5 ноября США продолжат быть лидерами в Альянсе.
- 18 октября Зеленский заявил, что вступление в НАТО лучше ядерного оружия. Он отметил, что некоторые союзники против членства Украины в Альянсе, но при этом не предлагают альтернативы.
- В тот же день в Белом доме заявили, что в НАТО нет единого мнения о членстве Украины.
- 19 октября издание Le Monde сообщило, что у США уже нет принципиальных возражений против приглашения Украины в Альянс. Также эту идею поддержали министры стран G7 и Франция.
- 23 октября спикер Сейма Латвии заявила, что надеется на приглашение Украины в НАТО на саммите летом 2025 года.