Зеленський вважає, що вступ в НАТО є кращим за ядерну зброю
Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – це єдина гарантія безпеки для неї. Про це в контексті ядерного роззброєння України 1994 року він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам.
"Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, аргумент такий, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку територіальної цілісності України. Якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав", – сказав він.
На думку Зеленського, членство в НАТО є кращим, ніж "будь-яка зброя, особливо така загрозлива".
Президент додав, що "Україна віддала все і не отримала нічого", оскільки "підписанти Будапештського меморандуму не зупинили Росію" у 2014 році.
ДОВІДКАУкраїна віддала ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. В обмін на відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності.
- 17 жовтня 2024 року Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила, що має намір створити ядерну зброю.
- Також він зазначив у розмові з Дональдом Трампом, що Україна може захистити себе або ядерною зброєю, або членством у НАТО. І наша країна, за словами президента, обирає другий шлях.