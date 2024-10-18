Зеленський вважає, що вступ в НАТО є кращим за ядерну зброю

На думку Зеленського, членство в НАТО є кращим, ніж "будь-яка зброя, особливо така загрозлива"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – це єдина гарантія безпеки для неї. Про це в контексті ядерного роззброєння України 1994 року він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам.

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"Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, аргумент такий, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку територіальної цілісності України. Якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав", – сказав він.

На думку Зеленського, членство в НАТО є кращим, ніж "будь-яка зброя, особливо така загрозлива".

Президент додав, що "Україна віддала все і не отримала нічого", оскільки "підписанти Будапештського меморандуму не зупинили Росію" у 2014 році.

ДОВІДКА Україна віддала ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. В обмін на відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності. Україна віддала ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. В обмін на відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності.

17 жовтня 2024 року Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила, що має намір створити ядерну зброю.

Також він зазначив у розмові з Дональдом Трампом, що Україна може захистити себе або ядерною зброєю, або членством у НАТО. І наша країна, за словами президента, обирає другий шлях.