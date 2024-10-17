Україна офіційно спростувала "інсинуації" джерел Bild про ядерну зброю

У МЗС нагадали, що Україна виконує усі взяті на себе зобов'язання у межах ДНЯЗ

Ядерна зброя (Фото: Depositphotos)

Міністерство закордонних справ спростувало заяву видання Bild про нібито плани України розробляти зброю масового знищення, назвавши її "інсинуацією". Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що наша країна залишається "відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження".

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Він нагадав, що Україна зробила найбільший в історії внесок у ядерне нерозповсюдження. Проте сьогодні сама постала перед ядерним шантажем Росії, який проявляється у погрозах, незаконній окупації Запорізької атомної станції та можливих ударах по елементах системи атомної енергетики. І попри це Росія продовжує бути членом Ради Безпеки ООН.

Також у МЗС підкреслили, що у 1994 році РФ разом з Україною та іншими країнами підписала Будапештський меморандум. Країна-агресорка взяла на себе обов'язок поважати територіальну цілісність України та не погрожувати застосуванням зброї масового знищення. Як наголошують у МЗС, Україна дотримується всіх домовленостей і вважає договір нерозповсюдження ядерної зброї сьогодні "наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки".

"На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. Закликаємо до обʼєднання зусиль світової спільноти у втіленні Формули миру, зокрема її першого пункту — "Радіаційна та ядерна безпека", — додав Тихий.