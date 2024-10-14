Байден заявив, що готовий на переговори з Росією, Китаєм та КНДР щодо ядерних погроз

Джо Байден (Фото: White House Photo\Adam Schultz)

Президент США Джо Байден заявив, що чекає того дня, коли світ назавжди позбавиться ядерної зброї. Він готовий вести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю, щоб знизити ядерну загрозу, повідомляє Білий дім.

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"США готові вести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов, щоб зменшити ядерну загрозу. Немає жодної вигоди для наших країн чи світу у тому, щоб випереджати прогрес у скороченні ядерних арсеналів", — сказав Байден.

Президент США вважає, що зниження ядерної загрози потрібне саме через "небезпеки сьогоднішнього світу". Він наголосив, що ядерні ризики підривають угоди та норми, розроблені у світі.

Свою заяву Байден зробив на тлі закликів японської організації Nihon Hidankyo, яка отримала Нобелівську премію миру 2024 року, відмовитися від ядерної зброї. Член представницького комітету асоціації Тосіюкі Мімакі закликав усі країни світу більше не використовувати ядерку заради того, щоб більше ніколи не допустити повторення трагедій, подібних до Хіросіми та Нагасакі.

Байден наголосив, що необхідно прислухатися до цієї заяви та зайнятися "життєво важливою роботою" – побудувати безпечніший світ.

27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Путін надто любить своє життя та посаду президента, щоб перейти від загроз до реального застосування ядерної зброї. 29 вересня він додав, що російський диктатор має боятися застосовувати ядерку, але ніхто не знає, що має голе.

8 вересня стало відомо, що у 2022 році існував ризик застосування ядерної зброї Росією в Україні.

26 вересня в Євросоюзі заявили, що загрози Путіна застосовувати ядерну зброю проти неядерної країни не вплинуть на підтримку України. Російський диктатор також заявив, що Росія може вдарити ядерною зброєю у разі ударів своєю територією.

30 вересня Єнс Столтенберг заявив, що не бачить змін в ядерній політиці Росії, які б вимагали реакції з боку НАТО.

11 жовтня генсек НАТО Марк Рютте закликав не реагувати на ядерні загрози Путіна та додав, що Альянс може відповісти "на будь-які загрози".