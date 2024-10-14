Понад 2000 військових та 60 літаків: НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon

Навчання охоплюють близько 2000 військових із 13 країн-членів НАТО, розміщених на восьми авіабазах

Американський солдат на навчаннях (Ілюстративне фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

14 жовтня НАТО розпочало двотижневі ядерні навчання під назвою Steadfast Noon, у яких беруть участь понад 2000 військових та 60 літаків, що проводять тренувальні польоти над Західною Європою. Про це повідомили у пресрелізі Альянсу.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Навчання охоплюють близько 2000 військових із 13 країн-членів НАТО, розміщених на восьми авіабазах. Основна мета цих маневрів — перевірка готовності та ефективності ядерних сил стримування. До тренувань залучені різні типи літаків, серед яких винищувачі, здатні нести ядерну зброю (без застосування бойових зарядів), а також бомбардувальники, літаки супроводу, заправники та розвідувальні літаки.

Цього року до навчань вперше приєдналися нідерландські винищувачі F-35A. Основні польоти здійснюються над Бельгією, Нідерландами, Данією, Великою Британією та над Північним морем.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що ядерне стримування є ключовим елементом безпеки країн Альянсу, а навчання Steadfast Noon підкреслюють готовність НАТО захищати всіх своїх членів.

Вашингтонська декларація також підтверджує, що поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом.

24 вересня 2024 року очільники МЗС країн G7 уклали декларацію, в якій засудили ядерний шантаж Росії й пообіцяли Україні допомогу.

26 вересня речник ЄС заявив, що нові погрози Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.

Того самого дня держсекретар США Блінкен назвав ядерні погрози Путіна безвідповідальними.

10 жовтня НАТО анонсувало проведення ядерних навчань Steadfast Noon.