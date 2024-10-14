Понад 2000 військових та 60 літаків: НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon
14 жовтня НАТО розпочало двотижневі ядерні навчання під назвою Steadfast Noon, у яких беруть участь понад 2000 військових та 60 літаків, що проводять тренувальні польоти над Західною Європою. Про це повідомили у пресрелізі Альянсу.
Навчання охоплюють близько 2000 військових із 13 країн-членів НАТО, розміщених на восьми авіабазах. Основна мета цих маневрів — перевірка готовності та ефективності ядерних сил стримування. До тренувань залучені різні типи літаків, серед яких винищувачі, здатні нести ядерну зброю (без застосування бойових зарядів), а також бомбардувальники, літаки супроводу, заправники та розвідувальні літаки.
Цього року до навчань вперше приєдналися нідерландські винищувачі F-35A. Основні польоти здійснюються над Бельгією, Нідерландами, Данією, Великою Британією та над Північним морем.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що ядерне стримування є ключовим елементом безпеки країн Альянсу, а навчання Steadfast Noon підкреслюють готовність НАТО захищати всіх своїх членів.
Вашингтонська декларація також підтверджує, що поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом.
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