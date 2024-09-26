Блінкен назвав ядерні погрози Путіна безвідповідальними

Ентоні Блінкен (Фото: Olga Fedorova/EPA)

Погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї є несвоєчасними та безвідповідальними. Таку думку в ефірі MSNBC висловив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

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Заява Путіна прозвучала в той момент, коли світові лідери зібралися у Нью-Йорку на Генасамблею Організації об’єднаних націй.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато хто у світі, зокрема й Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він [Путін] брязкав ядерною шаблею. Тому я просто порадив би зробити це зараз, коли весь світ зібрався... говорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", – сказав Блінкен.

25 вересня Путін заявив про зміну визначення умов застосування ядерної зброї РФ. Зокрема, він попередив країни Заходу, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано удару з використанням звичайних ракет.

Також російський диктатор заявив, що РФ може завдати ядерного удару у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

24 вересня очільники МЗС країн G7 уклали декларацію, в якій засудили ядерний шантаж Росії й пообіцяли Україні допомогу.

26 вересня речник ЄС заявив, що нові погрози Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.

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