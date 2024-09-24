Країни G7 засудили ядерний шантаж РФ і пообіцяли допомогу: ухвалено декларацію

Прапори країн G7 (Фото: EPA)

На 79-й Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй міністри закордонних справ країн G7 уклали декларацію про підтримку України. Вони засудили повномасштабне вторгнення Росії та висловили підтримку Україні, заявив очільник МЗС Італії й голова зустрічі Антоніо Таяні.

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Представники країн "великої сімки" заявили, що Росія має припинити завдавати ударів по енергоструктурі України, лікарням, житловим будинкам та іншій не військовій інфраструктурі. І наголосили, що готові надавати Україні допомогу для задоволення "нагальних короткострокових потреб у фінансуванні".

"Росія має припинити свою агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні", – повідомив Таяні.

Члени G7 наголосили, що необхідно терміново підтримати енергетичну безпеку України, зокрема шляхом координації міжнародної допомоги через Енергетичну координаційну групу G7+Україна.

Таяні повідомив, що буде запущено кредити на прискорення надходження надзвичайних доходів (ERA). У такий спосіб Україна отримає близько $50 млрд додаткового фінансування. Планують виконати всі зобов'язання до кінця 2024 року.

Також члени G7 підтвердили, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить війну і не заплатить за шкоду. На додаток до цього вони взяли на себе зобов'язання допомогти з виділенням коштів Україні, щоб закрити важливі потреби.

Окрім того, міністри закордонних справ заявили, що застосування ядерної зброї Росією є неприпустимим, як і ядерний шантаж. Вони закликали окупантів залишити Запорізьку атомну станцію.

"Будь-яке застосування ядерної зброї Росією в контексті її агресивної війни проти України було б неприпустимим. [Міністри] засудили безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику Росії, а також її позицію стратегічного залякування", – йдеться у заяві глави МЗС Італії.

Члени G7 підтвердили намір збільшити промислове виробництво та прискорити можливості доставлення допомоги в Україну. Водночас тиск на Китай та інші країни, які допомагають РФ обходити санкції, продовжиться.

24 вересня Боррель закликав союзників посилити допомогу Україні, щоб не дати Росії "занурити у темряву" країну.

19 вересня Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по РФ. Проголосовано відповідну резолюцію.

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