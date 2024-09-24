Страны G7 осудили ядерный шантаж РФ и пообещали помощь: принята декларация
На 79 Генассамблее Организации Объединенных Наций министры иностранных дел стран G7 заключили декларацию о поддержке Украины. Они осудили полномасштабное вторжение России и выразили поддержку Украине, заявил глава МИД Италии и председатель встречи Антонио Таяни.
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Представители стран "большой семерки" заявили, что Россия должна прекратить наносить удары по энергоструктуре Украины, больницам, жилым домам и другой не военной инфраструктуре. И подчеркнули, что готовы оказывать Украине помощь для удовлетворения "неотложных краткосрочных потребностей в финансировании".
"Россия должна прекратить свою агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине", — сообщил Таяни.
Члены
Таяни сообщил, что будут запущены кредиты на ускорение поступления чрезвычайных доходов (ERA). Таким образом Украина получит около $50 млрд дополнительного финансирования. Планируют выполнить все
Также члены G7 подтвердили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не заплатит за ущерб. В добавок к этому они взяли на себя обязательство помочь с выделением средств Украине, чтобы закрыть важные потребности.
Кроме того, министры иностранных дел заявили, что применение ядерного оружия Россией недопустимо, как и ядерный шантаж. Они призвали оккупантов покинуть Запорожскую атомную станцию.
"Любое применение ядерного оружия Россией в контексте ее агрессивной войны против Украины было бы недопустимым. [Министры] осудили безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания", — говорится в заявлении главы МИД Италии.
Члены G7 подтвердили намерение увеличить промышленное производство и ускорить возможности доставки помощи в Украину. Вместе с тем, давление на Китай и другие страны, которые помогают РФ обходить санкции, продолжится.
- 24 сентября Боррель призвал союзников усилить помощь Украине, чтобы не дать России "погрузить во тьму" страну.
- 19 сентября Европарламент призвал снять ограничения на удары Украины по РФ. Принята соответствующая резолюция.
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