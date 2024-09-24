Страны G7 осудили ядерный шантаж РФ и пообещали помощь: принята декларация

Флаги стран G7 (Фото: EPA)

На 79 Генассамблее Организации Объединенных Наций министры иностранных дел стран G7 заключили декларацию о поддержке Украины. Они осудили полномасштабное вторжение России и выразили поддержку Украине, заявил глава МИД Италии и председатель встречи Антонио Таяни.

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Представители стран "большой семерки" заявили, что Россия должна прекратить наносить удары по энергоструктуре Украины, больницам, жилым домам и другой не военной инфраструктуре. И подчеркнули, что готовы оказывать Украине помощь для удовлетворения "неотложных краткосрочных потребностей в финансировании".

"Россия должна прекратить свою агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине", — сообщил Таяни.

Члены G7 подчеркнули, что необходимо срочно поддержать энергетическую безопасность Украины, в том числе путем координации международной помощи через Энергетическую координационную группу G7+Украина.

Таяни сообщил, что будут запущены кредиты на ускорение поступления чрезвычайных доходов (ERA). Таким образом Украина получит около $50 млрд дополнительного финансирования. Планируют выполнить все обязательства к концу 2024 года.

Также члены G7 подтвердили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не заплатит за ущерб. В добавок к этому они взяли на себя обязательство помочь с выделением средств Украине, чтобы закрыть важные потребности.

Кроме того, министры иностранных дел заявили, что применение ядерного оружия Россией недопустимо, как и ядерный шантаж. Они призвали оккупантов покинуть Запорожскую атомную станцию.

"Любое применение ядерного оружия Россией в контексте ее агрессивной войны против Украины было бы недопустимым. [Министры] осудили безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания", — говорится в заявлении главы МИД Италии.

Члены G7 подтвердили намерение увеличить промышленное производство и ускорить возможности доставки помощи в Украину. Вместе с тем, давление на Китай и другие страны, которые помогают РФ обходить санкции, продолжится.

24 сентября Боррель призвал союзников усилить помощь Украине, чтобы не дать России "погрузить во тьму" страну.

19 сентября Европарламент призвал снять ограничения на удары Украины по РФ. Принята соответствующая резолюция.

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