Блинкен назвал ядерные угрозы Путина безответственными

Энтони Блинкен (Фото: Olga Fedorova/EPA)

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия несвоевременные и безответственные. Такое мнение в эфире MSNBC высказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

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Заявление Путина прозвучало в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генассамблею Организации объединенных наций.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он [Путин] бряцал ядерной саблей. Поэтому я просто посоветовал бы сделать это сейчас, когда весь мир собрался... обговорить необходимость большего разоружения и нераспространения", – сказал Блинкен.

25 сентября Путин заявил об изменении определения условий применения ядерного оружия РФ. В частности, он предупредил страны Запада, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будет нанесен удар с использованием обычных ракет.

Также российский диктатор заявил, что РФ может нанести ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, если такая агрессия происходит при участии или при поддержке ядерного государства.

24 сентября главы МИД стран G7 заключили декларацию, в которой осудили ядерный шантаж России и пообещали Украине помощь.

26 сентября представитель ЕС заявил, что новые угрозы Путина относительно применения ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Евросоюза по продолжению поддержки Украины.

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