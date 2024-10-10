НАТО проведе ядерні навчання на тлі погроз Путіна

До навчань буде залучено близько 60 літаків з 13 країн

Навчання НАТО (Ілюстративне фото: Toms Kalnins/EPA)

НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання в понеділок, 14 жовтня. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає агенція Reuters.

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У матеріалі йдеться, що навчання відбудуться на тлі ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна.

Неназвані співрозмовники Reuters заявили, що винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52 будуть серед близько 60 літаків з 13 країн, які візьмуть участь у навчаннях Steadfast Noon в Бельгії, Нідерландах та Великій Британії.

"У невизначеному світі життєво важливо перевірити та зміцнити нашу оборону, щоб наші супротивники знали, що Альянс готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу", – сказав Рютте в Лондоні після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Володимиром Зеленським.

На навчаннях не використовуватиметься бойова зброя, але близько 2000 військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, під час яких військові літаки несуть ядерні боєголовки США, повідомили офіційні особи.

Навчання почнуться 14 жовтня і триватимуть близько двох тижнів. Офіційні особи НАТО наголосили, що навчання не є відповіддю на будь-які нещодавні заяви Москви. Вони додали, що їх проводять щороку протягом 10 років.

25 вересня Путін заявив про зміну визначення умов застосування ядерної зброї РФ. Зокрема, він попередив країни Заходу, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано удару з використанням звичайних ракет.

Також російський диктатор заявив, що РФ може завдати ядерного удару у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

24 вересня очільники МЗС країн G7 уклали декларацію, в якій засудили ядерний шантаж Росії й пообіцяли Україні допомогу.

26 вересня речник ЄС заявив, що нові погрози Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.

Того самого дня Блінкен назвав ядерні погрози Путіна безвідповідальними.