НАТО проведет ядерные учения на фоне угроз Путина

В учениях будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран

Учения НАТО (Иллюстративное фото: Toms Kalnins/EPA)

НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения в понедельник, 14 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

В материале говорится, что учения состоятся на фоне ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина.

Неназванные собеседники Reuters заявили, что истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях Steadfast Noon в Бельгии, Нидерландах и Великобритании.

"В неопределенном мире жизненно важно проверить и укрепить нашу оборону, чтобы наши противники знали, что Альянс готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал Рютте в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Владимиром Зеленским.

На учениях не будет использоваться боевое оружие, но около 2000 военнослужащих, участвующих в учениях, будут имитировать миссии, во время которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США, сообщили официальные лица.

Учения начнутся 14 октября и продлятся около двух недель. Официальные лица НАТО отметили, что учения не являются ответом на какие-либо недавние заявления Москвы. Они добавили, что их проводят ежегодно в течение 10 лет.

25 сентября Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия РФ. В частности, он предупредил страны Запада, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будет нанесен удар с использованием обычных ракет.

Также российский диктатор заявил, что РФ может нанести ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, если такая агрессия происходит с участием или при поддержке ядерного государства.

24 сентября главы МИД стран G7 заключили декларацию, в которой осудили ядерный шантаж России и пообещали Украине помощь.

26 сентября представитель ЕС заявил, что новые угрозы Путина относительно применения ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Евросоюза по продолжению поддержки Украины.

В тот же день Блинкен назвал ядерные угрозы Путина безответственными.