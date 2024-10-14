Более 2000 военных и 60 самолетов: НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon

Учения охватывают около 2000 военных из 13 стран-членов НАТО, размещенных на восьми авиабазах

Американский солдат на учениях (Иллюстративное фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

14 октября НАТО начала двухнедельные ядерные учения под названием Steadfast Noon, в которых принимают участие более 2000 военных и 60 самолетов, проводящих тренировочные полеты над Западной Европой. Об этом сообщили в пресс-релизе Альянса.

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Обучение охватывает около 2000 военных из 13 стран-членов НАТО, размещенных на восьми авиабазах. Основная цель этих маневров – проверка готовности и эффективности ядерных сил сдерживания. К тренировкам привлечены разные типы самолетов, среди которых истребители, способные нести ядерное оружие (без применения боевых зарядов), а также бомбардировщики, самолеты сопровождения, заправщики и разведывательные самолеты.

В этом году к учениям впервые присоединились нидерландские истребители F-35A. Основные полеты совершаются над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ядерное сдерживание является ключевым элементом безопасности стран Альянса, а учения Steadfast Noon подчеркивают готовность НАТО защищать всех своих членов.

Вашингтонская декларация также подтверждает, что пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом.

24 сентября 2024 года главы МИД стран G7 заключили декларацию, в которой осудили ядерный шантаж России и пообещали Украине помощь.

26 сентября представитель ЕС заявил, что новые угрозы Путина относительно применения ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Евросоюза по продолжению поддержки Украины.

В тот же день госсекретарь США Блинкен назвал ядерные угрозы Путина безответственными.

10 октября НАТО анонсировало проведение ядерных учений Steadfast Noon.