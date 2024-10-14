Более 2000 военных и 60 самолетов: НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon
14 октября НАТО начала двухнедельные ядерные учения под названием Steadfast Noon, в которых принимают участие более 2000 военных и 60 самолетов, проводящих тренировочные полеты над Западной Европой. Об этом сообщили в пресс-релизе Альянса.
Обучение охватывает около 2000 военных из 13 стран-членов НАТО, размещенных на восьми авиабазах. Основная цель этих маневров – проверка готовности и эффективности ядерных сил сдерживания. К тренировкам привлечены разные типы самолетов, среди которых истребители, способные нести ядерное оружие (без применения боевых зарядов), а также бомбардировщики, самолеты сопровождения, заправщики и разведывательные самолеты.
В этом году к учениям впервые присоединились нидерландские истребители F-35A. Основные полеты совершаются над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ядерное сдерживание является ключевым элементом безопасности стран Альянса, а учения Steadfast Noon подчеркивают готовность НАТО защищать всех своих членов.
Вашингтонская декларация также подтверждает, что пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом.
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