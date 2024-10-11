Politico: НАТО впервые с 1997 года может пересмотреть отношения с Россией

Флаги НАТО и России (Фото: Depositphotos)

НАТО начало обсуждение нов

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ой стратегии по России, которую впервые должны рассмотреть на встрече министров обороны на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленных собеседников среди высокопоставленных чиновников США.

Отмечается, что отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились из-за агрессии Москвы против Грузии и Украины. Несмотря на это, Североатлантический союз до сих пор придерживается подписанного в 1997 году Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, в котором признается общая цель создать стабильную и мирную Европу.

Однако Совет Россия-НАТО, основанный после холодной войны для обсуждения вопросов безопасности, не собирался с 2022 года. Представитель правительства США отметил в комментарии Politico, что сейчас в НАТО обсуждаются разные аспекты новой стратегии по России, а также идет обсуждение судьбы Основополагающего акта. Он подчеркнул, что пора разработать новую стратегию, которая учтет позиции стран-членов Альянса, хотя ее проекта еще нет.

Чиновник добавил, что Основополагающий акт и Совет Россия-НАТО были созданы для другой эпохи отношений между Россией и НАТО. Дискуссии по новой стратегии продолжаются уже несколько месяцев, но впервые их обсудят на уровне министров на следующей неделе. Ожидается, что новая стратегия должна быть подготовлена к саммиту НАТО, который пройдет в Гааге в июне 2025 года.

В то же время, некоторые члены Альянса, по словам неназванного дипломата НАТО, опасаются, что слишком агрессивная стратегия может дестабилизировать Россию. Также есть вопросы относительно позиций Венгрии и Словакии.