"Мы сильны и защищены". Рютте призвал членов НАТО игнорировать ядерные страшилки Путина

Отвечая на вопрос, должны ли союзники НАТО реагировать на российские угрозы ядерным оружием, генсек НАТО заявил: "Не должны, и они не реагируют"

Марк Рютте (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса не реагировать на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. В интервью Sky News он отметил, что НАТО может ответить "на любые угрозы".

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"НАТО сильное. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО, и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Так что, это бесполезно, лучше бы он [Путин] это прекратил", – заявил Рютте.

Отвечая на вопрос, должны ли союзники НАТО реагировать на российские угрозы ядерным оружием, генсек НАТО заявил: "Нет, не должны, и они не реагируют".

Он подчеркнул, что очень важно продолжать поставлять Украине оружие, проводить обучение и оказывать финансовую помощь, чтобы у президента Владимира Зеленского была максимально сильная позиция в предстоящих переговорах.

На вопрос, не ослабляет ли Украину то, что такие союзники, как Великобритания и США, до сих пор не позволили Киеву использовать дальнобойное вооружение против российских целей, включая крылатые ракеты Storm Shadow, руководитель НАТО ответил: "Я не уверен, что это так".

"Чтобы быть абсолютно ясным, главный вопрос здесь состоит в том, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, чтобы мы наращивали также промышленное производство в Украине, помогали им с этой массивной логистикой. Одна система вооружений не изменит исход войны", – сказал Рютте.