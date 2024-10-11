"Ми сильні та захищені". Рютте закликав членів НАТО ігнорувати ядерні лякалки Путіна
Марк Рютте (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу не реагувати на ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. В інтерв'ю Sky News він наголосив на тому, що НАТО може відповісти "на будь-які загрози".

"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО, і те, що ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож, це марна справа, краще б він [Путін] це припинив", – заявив Рютте.

Відповідаючи на запитання, чи мають союзники НАТО реагувати на російські погрози ядерною зброєю, генсек НАТО заявив: "Ні, не повинні, і вони не реагують".

Він підкреслив, що надзвичайно важливо продовжувати постачати Україні зброю, проводити навчання й надавати фінансову допомогу, щоб президент Володимир Зеленський мав максимально сильну позицію в майбутніх перемовинах.

На питання, чи не послаблює Україну те, що такі союзники, як Велика Британія та США, досі не дозволили Києву використовувати далекобійні озброєння проти російських цілей, включно й крилаті ракети Storm Shadow, керівник НАТО відповів: "Я не впевнений, що це так".

"Щоб бути абсолютно зрозумілим, головне питання тут полягає в тому, щоб військова допомога продовжувала надходити в Україну, щоб ми нарощували також промислове виробництво в Україні, допомагали їм з цією масивною логістикою. Одна система озброєнь не змінить результат війни", – висловився Рютте.

  • 24 вересня 2024 року очільники МЗС країн G7 уклали декларацію, в якій засудили ядерний шантаж Росії й пообіцяли Україні допомогу.
  • 26 вересня речник ЄС заявив, що нові погрози Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.
  • Того самого дня держсекретар США Блінкен назвав ядерні погрози Путіна безвідповідальними.
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