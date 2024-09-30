Столтенберг заявив, що НАТО не бачить змін у ядерній політиці Росії

Єнс Столтенберг (Фото: nato.int)

У НАТО "не бачать змін у ядерній політиці Росії", що вимагали б реакції з боку Альянсу. Разом з тим будь-які заяви з боку РФ не повинні впливати на допомогу НАТО Україні, заявив в інтерв'ю Reuters генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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"Те, що ми бачили, – це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему. Щоразу, коли ми посилювали нашу підтримку новими типами зброї, росіяни намагалися нам перешкодити. Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не має завадити союзникам НАТО підтримати Україну", — підкреслив Столтенберг.

Так він відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна 25 вересня про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по її території вдарять дроном, крилатою ракетою або іншим озброєнням.

Столтенберг підкреслив, що не існує "срібної кулі", яка різко змінила б ситуацію на фронті. Але удари вглиб Росії, на його думку, можуть мати значення в рамках ширших зусиль Заходу щодо військової допомоги Україні.

Також генсек НАТО зазначив, що найбільший ризик для Альянсу виникне, якщо РФ виграє війну проти України. Він додав, що будь-які переговори мають включати гарантії безпеки для України, особливо з боку США. А якщо їх не буде, то Путін не поважатиме жодних червоних ліній.

"Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна (щодо України), але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунки, продемонструвавши, що ціна продовження війни настільки висока, що для нього краще сісти й визнати Україну як суверенну незалежну державу" – резюмував Столтенберг.

26 вересня у Європі заявили, що нові ядерні погрози Путіна ніяк не вплинуть на підтримку України у війні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав заяви Путіна "невчасними та безвідповідальними".

29 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор має боятися застосовувати ядерну зброю. Але наголосив, що ніхто точно не знає, що у нього в голові.

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