Столтенберг заявил, что НАТО не видит изменений в ядерной политике России

Йенс Столтенберг (Фото: nato.int)

В НАТО "не видят изменений в ядерной политике России", которые бы требовали реакции со стороны Альянса. При этом любые заявления со стороны РФ не должны влиять на помощь НАТО Украине, заявил в интервью Reuters генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"То, что мы видели, — это модель безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и это вписывается в эту схему. Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми типами оружия, россияне пытались нам помешать. Они не добились успеха, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддержать Украину", — подчеркнул Столтенберг.

Таким образом он отреагировал на заявления российского диктатора Владимир Путина 25 сентября о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ее территории ударят дроном, крылатой ракетой или другим вооружением.

Столтенберг подчеркнул, что не существует "серебряной пули", которая бы резко изменила ситуацию на фронте. Но удары вглубь России, по его мнению, могут иметь значение в рамках более широких усилий Запада касательно военной помощи Украине.

Также генсек НАТО отметил, что наибольший риск для Альянса возникнет, если РФ выиграет войну против Украины. Он добавил, что любые переговоры должны включать в себя гарантии безопасности для Украины, в особенности со стороны США. А если их не будет, то Путин не будет уважать никакие красные линии.

"Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина (относительно Украины), но я думаю, что мы можем изменить его расчеты, продемонстрировав, что цена продолжения войны настолько высока, что для него лучше сесть и признать Украину как суверенное независимое государство", — резюмировал Столтенберг.

26 сентября в Европе заявили, что новые ядерные угрозы Путина никак не повлияют на поддержку Украины в войне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявления Путина "несвоевременными и безответственными".

29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор должен бояться применять ядерное оружие. Но отметил, что никто точно не знает, что у него в голове.

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