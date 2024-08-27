"Путін надто любить своє надто довге життя". Зеленський – про ядерні погрози Росії
Президент Володимир Зеленський вважає блефом ядерні погрози Росії. Про це він сказав на пресконференції у вівторок.
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"Вони завжди залякують. Частиною цієї залякувальної програми є і залякування ядерною зброєю. Тому вірити в це, не вірити... Я про це говорив: я вважаю, що Путін надто любить своє життя, занадто довге. Тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку суспільством його дій", – сказав президент.
"Використання ядерної зброї навряд чи підтримає весь світ. Думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми з вами тоді нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо комусь у світі дозволено використати чи навіть думати про використання ядерної зброї", – сказав Зеленський.
Незадовго до пресконференції президента України міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Росія оновлює свою ядерну доктрину.
Він назвав шантажем і грою з вогнем дискусії щодо можливості застосування ракет Storm Shadow для ударів по Росії.
- У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", казав у 2022 році речник Державного департаменту США Нед Прайс. Водночас директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс говорив, що ядерні погрози Володимира Путіна треба сприймати "дуже серйозно".
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко у червні 2024 року припустив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо вона буде на порозі катастрофічної поразки. Але це не обов'язково станеться.