"Путін надто любить своє надто довге життя". Зеленський – про ядерні погрози Росії

Президент України вважає, що світ "дуже швидко відповість", якщо Росія наважиться на застосування ядерної зброї

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський вважає блефом ядерні погрози Росії. Про це він сказав на пресконференції у вівторок.

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"Вони завжди залякують. Частиною цієї залякувальної програми є і залякування ядерною зброєю. Тому вірити в це, не вірити... Я про це говорив: я вважаю, що Путін надто любить своє життя, занадто довге. Тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку суспільством його дій", – сказав президент.

"Використання ядерної зброї навряд чи підтримає весь світ. Думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми з вами тоді нічого не розуміємо про безпеку у світі, якщо комусь у світі дозволено використати чи навіть думати про використання ядерної зброї", – сказав Зеленський.

Незадовго до пресконференції президента України міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Росія оновлює свою ядерну доктрину.

Він назвав шантажем і грою з вогнем дискусії щодо можливості застосування ракет Storm Shadow для ударів по Росії.